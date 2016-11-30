Трамп выдвинет Стивена Мнучина на пост министра финансов США

Новым министром финансов США может стать 53-летний Стивен Мнучин, кандидатура которого была выдвинута на этот пост избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает New York Times.

Источники издания отметили, что официально о выдвижении Мнучина будет объявлено в среду. 53-летний чиновник ранее возглавлял финансовый отдел в предвыборной кампании Трампа, а также был его советником. Именно Мнучин отвечал за сбор средств для казны республиканского кандидата. Кроме этого, в 2015 году он занимал должность партнера в Goldman Sachs, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может пригласить в состав своей администрации не только предпринимателей, военных и чиновников, но и представителей научных кругов.

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