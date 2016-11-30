Полиция скорее всего не будет возбуждать дела против Маруани

Полиция скорее всего не будет возбуждать уголовного дела против лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, обвиненных по заявлению певца Филиппа Киркорова в вымогательстве.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время полиция пока не видит оснований для возбуждения уголовного дела против Маруани и Трунова», – цитирует ТАСС сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что Маруани и Трунова задержали по заявлению о вымогательстве, поступившим от Филиппа Киркорова.

Трунов утверждает, что Маруани обвинял Киркорова в плагиате и требовал компенсации.

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