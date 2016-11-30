Задержки возникли со строительством моста через Амур в Китай

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь провел встречу с гендиректором компании "Рубикон" Дмитрием Астафьевым. Они обсудили темпы строительства и финансирования моста из Еврейской Автономной Области в Китай.



В ходе работ возникла пауза из-за того, что не установился ледовый покров, а без этого невозможно нарастить опору. Работа же с буронабивными сваями первой и второй опор уже завершена. Об этом сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе губернатора.

«Есть небольшая задержка – ждем, пока лед "станет". По третьей опоре мы работу также начали, после установления льда приступим к работам по четвертой опоре», — рассказал Астафьев.

Губернатор рекомендовал больше привлекать на работу жителей области.

Напомним, протяженность моста Тунцзян (КНР) — Нижнеленинское (Еврейская автономная область) составит два км. Российская часть моста - 300 м. Запланированная пропускная способность от 5,2 млн т до 20 млн т грузов в год. Мост через Амур в ЕАО станет частью трансевразийского торгово-инфраструктурного проекта "Шелковый путь".