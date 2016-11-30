Нападение совершено на режимный объект в Хабаровске

Хабаровская полиция задержала подозреваемых в крупной краже с территории режимного объекта. Сумма ущерба составляет 700 тыс. рублей.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого УМВД , трое молодых людей ночью перелезли через забор воинской части, проломили крышу склада b похитили оттуда дорогостоящие радиодетали. После они сдали украденное в пункт приема цветных металлов, а деньги потратили на алкоголь и развлечения.

Как выяснилось, молодые люди неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Они отбывали наказания за кражи, грабежи и разбойное нападение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.