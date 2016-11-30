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Нападение совершено на режимный объект в Хабаровске

Из воинской части похитили радиодетали на 700 тыс. рублей

Хабаровская полиция задержала подозреваемых в крупной краже с территории режимного объекта. Сумма ущерба составляет 700 тыс. рублей.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого УМВД , трое молодых людей ночью перелезли через забор воинской части, проломили крышу склада b похитили оттуда дорогостоящие радиодетали. После они сдали украденное в пункт приема цветных металлов, а деньги потратили на алкоголь и развлечения.

Как выяснилось, молодые люди неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Они отбывали наказания за кражи, грабежи и разбойное нападение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Нападение совершено на режимный объект в Хабаровске

Из воинской части похитили радиодетали на 700 тыс. рублей

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