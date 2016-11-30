Мадуро: Фидель Кастро предсказал свою смерть в 90 лет

Лидер кубинской революции Фидель Кастро в возрасте 89 лет предупредил, что уйдет из жизни через год, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в Гаване на траурной церемонии.

Мадуро рассказал, что Фидель Кастро год назад предупредил его и президента Боливии Эво Моралеса, что оставит их в возрасте 90 лет. Мадуро отметил, что эти слова команданте очень удивили и опечалили их обоих, передает ТАСС.

«Он посмотрел нам в глаза и сказал: «Мадуро, Эво, я буду с вами до 90 лет» — привел Мадуро слова Фиделя Кастро.

Президент Венесуэлы заявил Фиделю Кастро, что «тот не может оставить нас». «А он ответил, что сделал все, что должен был, и «теперь пришла наша очередь», — сказал Мадуро.

Напомним, во вторник в Гаване проходит миллионная траурная церемония в память о Фиделе Кастро. В мероприятии принимает участие действующий глава Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро.

Всего на мероприятие прибыли 50 зарубежных делегаций, включая российскую во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Посольства всех стран мира, за исключением посольства США, приспустили национальные флаги в знак солидарности с кубинским народом.

Фидель Кастро скончался в субботу в возрасте 90 лет. Его похороны состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. В связи с уходом из жизни Фиделя Кастро соболезнования выразили многие мировые политики, главы государств и правительств, включая президента России Владимира Путина.

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