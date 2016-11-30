В Азербайджане введено наказание за оскорбление президента в интернете

Поправки в Уголовный кодекс Азербайджана, предусматривающие привлечение к уголовной ответственности за попытку оскорбления в интернете чести и достоинства президента страны, были приняты на пленарном заседании милли меджлиса (однопалатного парламента).



Как сообщает азербайджанское агентство APA, законопроект был внесен генпрокурором Азербайджана Закиром Гараловым. Согласно ему, в этой статье слова «или средствах массовой информации» заменяются словами «в средствах массовой информации или в случае публичного распространения в информационных интернет-ресурсах».



Виновных в этих действиях ждет штраф в размере 500−1000 манатов (18,5 — 37 тыс. рублей) или исправительные работы до двух лет, или лишение свободы сроком на два года.



Если же распространение оскорблений было совершено с использованием поддельных имен, профилей или аккаунтов, нарушителям грозит штраф в размере 1000−1500 манатов (37−56 тыс. рублей) или лишение свободы сроком до трех лет.



Отмечается, что при отягчающих обстоятельствах виновные могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы.



В разных странах не раз применялись санкции за оскорбление главы государства. В декабре 2016 года канал Fox News уволил двух журналистов за публичное оскорбление президента США. Летом прошлого года полиция Германии возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая оскорбила Ангелу Меркель.



В 2010 году суд в Польше приговорил оскорбившего президента Коморовского жителя страны к 10 месяцам тюрьмы.

