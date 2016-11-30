Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Азербайджане введено наказание за оскорбление президента в интернете

Провинившийся может быть приговорен к денежном штрафу, исправительным работам и реальному тюремному сроку

Поправки в Уголовный кодекс Азербайджана, предусматривающие привлечение к уголовной ответственности за попытку оскорбления в интернете чести и достоинства президента страны, были приняты на пленарном заседании милли меджлиса (однопалатного парламента).

Как сообщает азербайджанское агентство APA, законопроект был внесен генпрокурором Азербайджана Закиром Гараловым. Согласно ему, в этой статье слова «или средствах массовой информации» заменяются словами «в средствах массовой информации или в случае публичного распространения в информационных интернет-ресурсах».

Виновных в этих действиях ждет штраф в размере 500−1000 манатов (18,5 — 37 тыс. рублей) или исправительные работы до двух лет, или лишение свободы сроком на два года.

Если же распространение оскорблений было совершено с использованием поддельных имен, профилей или аккаунтов, нарушителям грозит штраф в размере 1000−1500 манатов (37−56 тыс. рублей) или лишение свободы сроком до трех лет.

Отмечается, что при отягчающих обстоятельствах виновные могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы.

В разных странах не раз применялись санкции за оскорбление главы государства. В декабре 2016 года канал Fox News уволил двух журналистов за публичное оскорбление президента США. Летом прошлого года полиция Германии возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая оскорбила Ангелу Меркель.

В 2010 году суд в Польше приговорил оскорбившего президента Коморовского жителя страны к 10 месяцам тюрьмы.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В Азербайджане введено наказание за оскорбление президента в интернете

Провинившийся может быть приговорен к денежном штрафу, исправительным работам и реальному тюремному сроку

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке