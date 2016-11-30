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Власти будут жестко контролировать расходы в районах на Сахалине

В областном правительстве считают, что в муниципалитетах не умеют грамотно распоряжаться деньгами

Жесткий контроль за расходованием средств в муниципальных образованиях установит правительство Сахалинской области.

По мнению губернатора Олега Кожемяко, районы, получая существенную помощь от регионального бюджета, тратят деньги на второстепенные нужды. А наиболее значимые статьи расходов недофинансируются. Об этом ИА SakhalinMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В октябре муниципальные образования Сахалина и Курил получили около 1 млрд рублей на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Предполагалось, что выделенные деньги будут направлены на приоритетные расходы. Однако значительная доля средств пошла на погашение так называемой несанкционированной задолженности», — сообщила глава правительства Вера Щербина.

В декабре в муниципальные образования будет направлен очередной транш — более 2 млрд рублей. 

По состоянию на 25 ноября задолженность районных администраций за энергоресурсы составляет более 340 млн рублей. 

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Власти будут жестко контролировать расходы в районах на Сахалине

В областном правительстве считают, что в муниципалитетах не умеют грамотно распоряжаться деньгами

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