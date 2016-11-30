Глава Еврокомиссии выступил за сохранение антироссийских санкций

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что санкции в отношении России необходимо сохранять.

«Если указать России на то, что санкции в ее отношении будут сохранены и в будущем, она поймет такой язык и сделает нужные выводы. Однако если показать ей, что возможность отмены санкций всё же есть, она обязательно извлечет из этого для себя определенную выгоду», — заявил Юнкер в интервью французской газете Quest-France.



При этом глава Еврокомиссии признал, что создание архитектуры системы безопасности в Европе невозможно без России. Политик напомнил о том, что Евросоюз занимает территорию в 5,5 млн км, а РФ — 17,5 млн км.

В интервью газете Юнкер также сделал несколько выпадов в адрес деятельности российских СМИ.

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