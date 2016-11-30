Оппозиция Южной Кореи требует импичмента президента

Три оппозиционные партии Южной Кореи, в том числе Народная и Демократическая, требуют импичмента президента республики Пак Кын Хе. На досрочную отставку главы государства они не согласны.

Около часа лидеры трех партий проводили совещание, по итогам которого приняли совместное заявление.

«Мы несогласны с сокращением срока полномочий президента. Она должна без выдвижения условий уйти в отставку», — заявили оппозиционеры, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что антипрезидентское крыло в правящей партии Сэнури также может поддержать требование об импичменте.

Политики полагают, что оптимальным выходом из этой ситуации стало бы определение главой государства сроков своей отставки.

Партийная группа заявила, что в том случае если на консультациях 8 декабря между правящей и оппозиционной партиями не будет достигнуто согласия, то ее депутаты поддержат голосование по импичменту главе государства 9 декабря.

Для того чтобы объявить импичмент президента, необходимо согласие 200 из 300 депутатов парламента.

Напомним, скандал вокруг лидера Южной Кореи разгорелся на фоне сообщений в СМИ о том, что близкая подруга Пак Кын Хе Чхве Сун Силь заставила более 50 компаний Южной Кореи перечислять десятки миллионов долларов на счета двух фондов, контролируемых ей же. Следователи подозревают, что сама президент была в курсе происходящего и, скорее всего, принимала в этом непосредственное участие.