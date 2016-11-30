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Ромни завершил встречу с Трампом и перестал считать его «аферистом»

Бывший губернатор Массачусетса остался в восторге от беседы с избранным президентом США

Бывший губернатор американского штата Массачусетс Митт Ромни пообедал с избранным президентом США Дональдом Трампом. После встречи Ромни отзывался о Трампе исключительно восторженно.

«Думаю, вы увидите, что Америка продолжит лидировать в мире в нынешнем столетии», — заявил Ромни журналистам, передает «Интерфакс».

По информации американских СМИ, именно Ромни является кандидатом на пост госсекретаря Штатов. Он заявил, что после беседы с Трампом у него «укрепилась надежда на то, что избранный президент Трамп именно тот человек, который может повести нас к лучшему будущему».

Однако во время предвыборной гонки мнение Ромни было совершенно другим: он критиковал и даже оскорблял Трампа, называя его «аферистом» и «мошенником». Некоторые СМИ писали, что экс-губернатора заставили принести извинения за свои слова,и это якобы являлось условием его назначения на пост госсекретаря.

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Ромни завершил встречу с Трампом и перестал считать его «аферистом»

Бывший губернатор Массачусетса остался в восторге от беседы с избранным президентом США

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