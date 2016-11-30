Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Наземный переход в буддистском стиле появился в Бурятии

Аналога ему в России пока нет

На автомобильной дороге А-340 в Иволгинске появился уникальный наземный переход. Он представляет собой сооружение из двух входных блоков в буддистском стиле. Конструкция оснащена светодиодными светильниками и видеокамерами.

Как сообщили ИА UlanMedia в пресс-службе Упрдор «Южный Байкал», основа перехода сделана из высокопрочной мостовой стали.

«Пандусы предусмотрены для спуска или подъема инвалидных или детских колясок. Человек с ограниченными возможностями движения может преодолеть подъем или спуск без посторонней помощи. Покрытие марша пандуса выполнено из бесшовного резинового покрытия», — рассказали в управлении.

Как напоминает агентство, дорога Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией входит в состав международного транспортного коридора МТК «Транссиб». А-340  является важнейшей транспортной артерией России.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Наземный переход в буддистском стиле появился в Бурятии

Аналога ему в России пока нет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Владимир Филиппов

академик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке