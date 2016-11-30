Наземный переход в буддистском стиле появился в Бурятии

На автомобильной дороге А-340 в Иволгинске появился уникальный наземный переход. Он представляет собой сооружение из двух входных блоков в буддистском стиле. Конструкция оснащена светодиодными светильниками и видеокамерами.

Как сообщили ИА UlanMedia в пресс-службе Упрдор «Южный Байкал», основа перехода сделана из высокопрочной мостовой стали.

«Пандусы предусмотрены для спуска или подъема инвалидных или детских колясок. Человек с ограниченными возможностями движения может преодолеть подъем или спуск без посторонней помощи. Покрытие марша пандуса выполнено из бесшовного резинового покрытия», — рассказали в управлении.

Как напоминает агентство, дорога Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией входит в состав международного транспортного коридора МТК «Транссиб». А-340 является важнейшей транспортной артерией России.