Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Принц Саудовской Аравии предлагает разрешить женщинам водить авто

Сейчас в королевстве действует закон, по которому представительницам прекрасного пола строжайше запрещено садиться за руль

Принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал призвал немедленно отменить действующий в королевстве запрет для женщин на вождение автомобиля.

«Кончайте спорить: пора разрешить женщинам водить машину», — написал принц в своем Twitter.

Также накануне Аль-Валид распространил заявление, в котором утверждает, что запрет на вождение нарушает права женщин.

«Сегодня это такой же вопрос о праве, как в случае, если женщине запрещают получать образование. Все эти ограничения несправедливо навязаны традициями общества, которые запрещают намного больше, чем то, что законно разрешено предписаниями религии», — отмечает принц, передает «Интерфакс».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Принц Саудовской Аравии предлагает разрешить женщинам водить авто

Сейчас в королевстве действует закон, по которому представительницам прекрасного пола строжайше запрещено садиться за руль

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке