Принц Саудовской Аравии предлагает разрешить женщинам водить авто

Принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал призвал немедленно отменить действующий в королевстве запрет для женщин на вождение автомобиля.

«Кончайте спорить: пора разрешить женщинам водить машину», — написал принц в своем Twitter.

Также накануне Аль-Валид распространил заявление, в котором утверждает, что запрет на вождение нарушает права женщин.

«Сегодня это такой же вопрос о праве, как в случае, если женщине запрещают получать образование. Все эти ограничения несправедливо навязаны традициями общества, которые запрещают намного больше, чем то, что законно разрешено предписаниями религии», — отмечает принц, передает «Интерфакс».