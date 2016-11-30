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Из-за угрозы стрельбы в кинотеатре Сан-Франциско произошла эвакуация

Полицейским удалось задержать подозрительного мужчину, у которого при себе было огнестрельное оружие

Полиция американского города Сан-Франциско (штат Калифорния) эвакуировала кинотеатр после сообщений о вооруженном человеке.

Как сообщает CBS SF, инцидент произошел 19.55 по местному времени (6.55 по Москве), когда на номер 911 поступила информация о том, что подозрительный мужчина с пистолетом проник в кинотеатр Metreon.

В 20.40 (7.40 по Москве) правоохранители заявили, что им удалось задержать одного посетителя кинотеатра, у которого был при себе пистолет. Ни один посетитель при этом не пострадал.

Жителей города предостерегли от посещения района, в котором произошло инцидент.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Из-за угрозы стрельбы в кинотеатре Сан-Франциско произошла эвакуация

Полицейским удалось задержать подозрительного мужчину, у которого при себе было огнестрельное оружие

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