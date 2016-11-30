Из-за угрозы стрельбы в кинотеатре Сан-Франциско произошла эвакуация

Полиция американского города Сан-Франциско (штат Калифорния) эвакуировала кинотеатр после сообщений о вооруженном человеке.



Как сообщает CBS SF, инцидент произошел 19.55 по местному времени (6.55 по Москве), когда на номер 911 поступила информация о том, что подозрительный мужчина с пистолетом проник в кинотеатр Metreon.



#SFPD has cleared the building, 1 person in custody, handgun recovered, no injuries to anyone involved. Investigation active, avoid area #SF — Ofc. Grace Gatpandan (@OfficerGrace) 30 ноября 2016 г.

В 20.40 (7.40 по Москве) правоохранители заявили, что им удалось задержать одного посетителя кинотеатра, у которого был при себе пистолет. Ни один посетитель при этом не пострадал.



Жителей города предостерегли от посещения района, в котором произошло инцидент.

