Лавров обсудит заявление Эрдогана о свержении Асада

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит высказывания президента Реджепа Тайипа Эрдогана насчет Башара Асада в ходе своего визита в Турцию.

«Будет хорошая тема для прояснения настроений и намерений», — заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, передает ТАСС.

Сергей Лавров отправится в Турцию сегодня, чтобы 1 декабря провести двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Напомним, накануне президент Турции заявил, что операция «Щит Евфрата», проводимая Анкарой в САР, направлена на свержение президента Сирии Башара Асада.

Ранее Анкара заявляла, что турецкие военные ставят своей задачей борьбу с ИГ (группировка запрещена в РФ) и с вооруженными формированиями курдов на севере страны.

