В Приморье начнут выпускать народные электромобили

В Приморском крае планируют начать выпуск электромобилей, доступных широким слоям населения. Между технохолдингом «Суматори» и японской корпорацией Arai Shoji Co заключено соответствующее соглашение. Об этом заявил глава «Сумотори» Виталий Веркеенко после визита в Токио.



«Проект пока находится в стадии разработки для японских коллег, обладающих соответствующей технологией и способных в симбиозе с «Сумотори» реализовать эту идею массово», — цитирует Веркеенко РИА PrimaMedia.



Речь идет о переоборудовании японских малолитражек в автомобили с электрической тягой. Проект стал возможен после того, как в Японии изменились некоторые требования к утилизации автомобилей.



Авторы идеи поясняют, что в Японии высвобождается большое количество легковых авто малого класса, которые можно трансформировать в электромобили. Это не требует много времени и особых затрат, поскольку технология уже отработана.



Как предполагается, процесс начнется на базе «Сумотори», для запуска полноценного производства инвесторы рассматривают площадку ТОР «Надеждинская».



Агентство отмечает, что проектом уже заинтересовались иностранные компании, которые собираются строить станции для обслуживания машин.



На первом этапе планируется производить до 5 тыс. автомобилей в год. Часть из них пойдет на экспорт — в Индию и Таиланд, поскольку после конвертации электромобили не облагаются таможенными пошлинами.