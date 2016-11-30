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В Тамбовской области завершается уборка урожая

Всего в регионе собрали почти 3,4 млн т зерна

Уборка урожая завершается в Тамбовской области. В настоящее время на полях ведутся работы по сбору кукурузы и подсолнечника, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», эти культуры можно убирать и после наступления морозов, так как они не теряют свои свойства и качества при низкой температуре.

На сегодняшний день урожай кукурузы составил 570 тыс. т, убрано около 80% полей. Примерно 20 тыс. га планируется обработать в ближайшее время. Больше всего этой зерновой культуры собрали в Моршанском и Рассказовском районах, где засеяли зерном 13 тыс. га полей. Здесь же ожидается собрать и самый высокий урожай зерна — свыше 80 тыс. т. Наибольшая урожайность кукурузы отмечена в Ржаксинском и Никифоровском районах, где было собрано более 9 т зерна с одного гектара.

Всего в Тамбовской области было собрано почти 3,4 млн т зерна. Свыше 200 тыс. т намолотили в Инжавинском, Петровском, Рассказовском и Сосновском районах.

Кроме того, почти 90% полей подсолнечника убрали в регионе. Урожай культуры насчитывается порядка 600 тыс. т, в ближайшее время будет убрано чуть более 30 тыс. га.
В Петровском районе урожай масличной культуры составил 56 тыс. т зерна. Наибольшая урожайность подсолнечника отмечена в Жердевском районе, где собрали 2,5 т зерна с одного гектара.

Ранее в регионе завершились работы по уборке сахарной свеклы. Урожай составил более 4,5 млн т.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В Тамбовской области завершается уборка урожая

Всего в регионе собрали почти 3,4 млн т зерна

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