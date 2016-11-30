WhatsApp запустил функцию видеозвонков

В WhatsApp появилась функция видеозвонков. Чтобы начать использовать ее, достаточно обновить приложение на своем смартфоне до последней версии, сообщает сайт сервиса.

Разработчики уверяют, что звонки будут работать не только на устройствах Android, iPhone и Windows Phone, но и на бюджетных смартфонах даже при плохом качестве связи. Для достижения же наилучшего качества передачи изображения и звука можно будет при подключении через быстрый Wi-Fi или LTE, сообщает сетевое издание m24.ru.

Кроме того, в новой версии WhatsApp появилась возможность обмена GIF-анимациями.