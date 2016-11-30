Силкин: «Мы с Орещуком собрали состав «Динамо» под возвращение в РФПЛ»

Директор по подготовке резерва московского «Динамо» Сергей Силкин покинул свой пост. Об этом «Известиям» сообщил источник в московском клубе. Силкин был назначен директором по подготовке резерва московского «Динамо» в апреле 2016 года, сменив на этой должности представителя ВТБ Юрия Белкина, до этого являвшегося вице-президентом клуба.



55-летний специалист лично подтвердил "Известиям" эту информацию.

— Во вторник был мой последний рабочий день в «Динамо», — сообщил «Известиям» Сергей Силкин. — Особых объяснений не было, но тут и без них все понятно. Пришла новая команда менеджеров, у них свои взгляды на вещи. Поэтому все закономерно. Я возвращался в «Динамо» как в свой родной дом, у меня были определенные полномочия, большой фронт работы, и считаю, что справился с ним. Пока нет никаких планов на дальнейшую деятельность. Будет интересное предложение— рассмотрим. Мне интересна работа не на один день. Важно, чтобы у команды были серьезные перспективы. Идти и затыкать дыры мне не хочется.

По словам специалиста, его недавняя должность многим отличалась от работы директором академии «Динамо», которой он занимался в 2007-2010 годах.

— Я занимался не только академией «Динамо», — пояснил Сергей Силкин. — В мои обязанности входило также комплектование первой и второй команды «Динамо-2». За месяц до старта чемпионата России мы с Романом Орещуком (спортивным директором «Динамо» в мае-сентябре 2016 года — "Известия") смогли собрать новую команду. Была проведена огромная работа для решения задачи по возвращению «Динамо» в премьер-лигу. Считаю, что мы хорошо потрудились. Состав команды и ее место в турнирной таблицы ФНЛ говорят о том, что наш труд не пропал даром. Про дальнейшие перспективы разговор уже должен быть отдельный. Но для того, чтобы вернуться в РФПЛ, мы собрали оптимальный состав.

Сергей Силкин является воспитанником школы московского «Динамо». В 1980-1989 годах он регулярно выступал за основной состав бело-голубых в чемпионатах СССР. В высшей лиге союзного первенства он провел свыше 100 матчей. В 1986 году стал серебряным призером чемпионата СССР в составе «Динамо». Карьеру футболиста Силкин на высоком уровне завершил в 1994 году в составе клуба высшей лиги чемпионата России «Динамо-Газовик» из Тюмени.

С 1996 по 2011 год он возглавлял команды 1986 года рождения в детско-юношеской школе «Динамо». В 2001-2007 годах был главным тренером дубля «Динамо», с которым выиграл в 2002 и 2003 годах золото чемпионата России. Под руководством Сергея Силкина путевку во взрослый футбол получили Антон Шунин, братья Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Федор Смолов, Артем Ребров и Евгений Ятченко.

В 2007-2010 годах Силкин возглавлял академию «Динамо» и сыграл одну из ключевых ролей в переходе из школы «Локомотива» будущего форварда сборной России Александра Кокорина. Весной 2011 года специалист тренировал молодежный состав «Динамо», после чего был назначен исполняющим обязанности главного тренера основной команды вместо уволенного Миодрага Божовича. В июне 2011 года Силкин на постоянной основе был утвержден наставником бело-голубых. Под его руководством «Динамо» показывало самый качественный, по мнению экспертов, футбол в своей новейшей истории. Силкин стал самым успешным тренером команды за последние 15 лет наряду с выигравшим бронзу чемпионата России-2008 Андреем Кобелевым и выведшим команду в плей-офф Лиги Европы-2014/2015 Станиславом Черчесовым.

При Силкине команда вышла в финал Кубка России и заняла четвертое место в чемпионате, обеспечив себе участие в Лиге Европы. Причем до последнего тура бело-голубые претендовали на медали. Летом 2012 года после неудачного старта в РФПЛ тренер подал в отставку.

Весной 2016 года «Динамо» впервые в 80-летней истории чемпионатов СССР и России покинуло высшую лигу. Возглавлявшие клуб председатель совета директор Владимир Проничев и гендиректор Сергей Сысоев сохранили свои посты, но в августе Проничев подал в отставку с поста председателя ВФСО после 16 лет работы на этой должности. Через месяц его место занял экс-заместитель министра экономического развития РФ Владимир Стржалковский. Через несколько дней Сысоев ушел с поста гендиректора футбольного клуба, а в конце августа покинул и общество "Динамо". В ноябре Владимир Проничев подал в отставку с должности председателя совета директоров клуба.

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