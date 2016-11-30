Более 50 спортсменов и тренеров из РФ допрошены по «допинговому делу»

Спортсмены и тренеры сборной России, а также ряд чиновников были допрошены по допинговому делу. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Илья Лазутов на заседании общественной антидопинговой комиссии.

«Допрошен старший тренер сборных команд РФ по легкой атлетике Лукашкин и бывший старший тренер Мельников, бывший президент ВФЛА Балахничев, а также более 50 спортсменов, тренеров и менеджеров», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Кроме того, по словам Лазутова, следователи также допросили бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных, советника министра спорта Наталью Желанову и ряд чиновников.

Зампредседателя СКР добавил, что ряд спортсменов в ходе допроса заявили, что бывший глава РУСАДА Григорий Родченков склонял их к применению допинга.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало расследование по нарушениям антидопингового законодательства в российской легкой атлетике после выхода документального фильма немецкого телеканала ADR. В докладе комиссии агентства утверждается, что в России якобы существовала государственная допинговая программа, которая содействовала сокрытию положительных проб спортсменов. На основании этого расследования Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, сборную тяжелой атлетики, а также ряд других спортсменов. Кроме того, Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил от соревнований всех российских паралимпийцев.



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