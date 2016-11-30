Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В МИД подтвердили контакты с «давно знакомыми» представителями Трампа

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о связях Москвы с представителями избранного президента США по тематике сирийского кризиса

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что российская сторона обсуждает тематику Сирии с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа и надеется на то, что при нем отношения между РФ и США улучшатся.

При этом он отметил, что контакты ведутся с теми представителями команды Трампа, которые в России давно знакомы.

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства уточнил, что «пока еще рано… говорить» о том, с кем именно и о чем шли переговоры, передает «Федеральное агентство новостей».

Богданов также выразил надежду на то, что президентство Трампа принесет улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что старший сын избранного президента США Дональд Трамп-младший, встретился с группой сторонников сотрудничества РФ и США в деле урегулирования сирийского конфликта.

Напомним, замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявлял, что Россия имела контакты с представителями избирательного штаба республиканца, который 8 ноября был избран президентом США. После этого американские СМИ начали критиковать Трампа за связи с РФ.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В МИД подтвердили контакты с «давно знакомыми» представителями Трампа

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о связях Москвы с представителями избранного президента США по тематике сирийского кризиса

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке