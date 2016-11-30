В МИД подтвердили контакты с «давно знакомыми» представителями Трампа

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что российская сторона обсуждает тематику Сирии с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа и надеется на то, что при нем отношения между РФ и США улучшатся.



При этом он отметил, что контакты ведутся с теми представителями команды Трампа, которые в России давно знакомы.

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства уточнил, что «пока еще рано… говорить» о том, с кем именно и о чем шли переговоры, передает «Федеральное агентство новостей».

Богданов также выразил надежду на то, что президентство Трампа принесет улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.



Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что старший сын избранного президента США Дональд Трамп-младший, встретился с группой сторонников сотрудничества РФ и США в деле урегулирования сирийского конфликта.



Напомним, замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявлял, что Россия имела контакты с представителями избирательного штаба республиканца, который 8 ноября был избран президентом США. После этого американские СМИ начали критиковать Трампа за связи с РФ.

