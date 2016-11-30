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Студентам опорного вуза Воронежа выплатят стипендии после задержки

Средства перечислят в течение суток

Студентам Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) начнут выплачивать задержанные стипендии в ближайшее время, сообщил исполняющий обязанности ректора университета Сергей Колодяжный. По его словам, средства на счет поступят в течение суток.

«На это потребуется около 20 млн рублей, но внебюджетный фонд у вуза большой. Расходы сбалансируем после того, как в вуз поступят задержавшиеся в казначействе средства федерального бюджета», — цитирует Колодяжного РИА «Воронеж».

Ранее около 7 тыс. студентов ВГТУ получили урезанную на 70% стипендию за ноябрь. В вузе это объяснили техническими причинами, связанными с задержкой зачисления денег на лицевой счет вуза федеральным казначейством. При слиянии ВГТУ с Воронежским архитектурно-строительным университетом (ВГАСУ) произошло объединение их банковских счетов, во время которого якобы возникли технические сложности, сообщили в вузе.

Однако в Минобрнауки эту информацию опровергли. В ведомстве сообщили, что  будут установлены причины невыплаты части стипендии, после чего будут приняты меры в отношении виновников произошедшего.

ВГТУ получил статус опорного вуза в марте текущего года в результате объединения с ВГАСУ.

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Студентам опорного вуза Воронежа выплатят стипендии после задержки

Средства перечислят в течение суток

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