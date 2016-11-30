МИД России надеется на улучшение отношений с США по Сирии при Трампе

МИД России надеется на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в вопросах совместного урегулирования сирийского конфликта после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

«Во время своей предвыборной кампании он говорил, на мой взгляд, довольно правильные вещи», — цитирует «РИА Новости» Богданова.



По словам Богданова, МИД РФ контактирует с несколькими членами команды Трампа.



«Есть разные люди, которых мы знаем уже давно», — приводит ТАСС слова замминистра иностранных дел.



Переговоры с Россией по ситуации в Сирии были приостановлены ранее по инициативе США, пишет сайт «Комсомольской правды».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул ранее, что делать прогноз о возможном сотрудничестве РФ и США по Сирии пока преждевременно.



Дональд Трамп заявил ранее о намерении после инаугурации сосредоточиться в Сирии не на попытках лишить власти президента страны Башара Асада, а на борьбе с экстремистской группировкой ИГ («Исламское государство», запрещена в России).



Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года.

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