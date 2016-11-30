МИД: греческое судно с российскими моряками захватили у берегов Бенина

В Западной Африке у берегов Бeнинa захвачено судно, на борту которого, по предварительным данным, могли находиться граждане РФ.



Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По имеющимся данным, 29 ноября предположительно было захвачено греческое судно под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту», — цитирует слова Захаровой агентство «РИА Новости».

Она отметила, что ранее оно стояло на рейде в территориальных водах западнoaфрикaнского государства.

По словам Захаровой, ситуации в данный момент проясняется. Посольство РФ в Бeнине контактирует с властями этого государства.

Представитель российского ведомства подчеркнула, что пока бeнинcкaя сторона не подтвердила факт вооруженного захвата греческого судна пиратами.

«Мы, безусловно, продолжим не просто следить за ситуацией, а держать ее на контроле», — подытожила Захарова.

Она также выразила обеспокоенность в связи с возросшим числом разбойных нападений на суда в Гвинейском заливе. Представитель министерства напомнила, что только в 2015 году было совершено более 50 нападений с целью грабежа и захвата заложников с целью выкупа.

Захарова рекомендовала российским морякам учитывать эти риски при найме на работу.

