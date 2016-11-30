Меркель выступает за заморозку переговоров с Анкарой

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за заморозку переговоров о вступлении Турции в ЕС. Об этом она заявила в ходе заседания фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге.

Канцлер подчеркнула, что действия Анкары после попытки государственного переворота не позволяют переходить к обсуждению новых тем на переговорах, пишет Bild. Меркель порекомендовала депутатам от ХДС разъяснить эту позицию во время общения с народом в избирательных округах.

24 ноября депутаты Европарламента проголосовали за приостановку переговоров Анкары и Брюсселя о вступлении Турции в ЕС.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны есть много альтернатив развития и другие партнеры, кроме Евросоюза.

Читайте также:



Эрдоган готов ввести в Турции смертную казнь

