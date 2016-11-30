По меньшей мере восемь человек пострадали при пожаре в Уфе

Как минимум восемь человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в среду в административном здании в Уфе. Пострадавших госпитализировали сразу же после эвакуации. Пожарные ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.

«На месте работает несколько экипажей скорой помощи, они осматривают пострадавших и увозят в больницу», — цитирует «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

В борьбе с огнем задействованы 38 человек и 12 единиц техники, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Пожар произошел в среду в четырехэтажном административном здании возле Ленинского райсуда в Уфе, сообщает «Свободная пресса». Угарным газом отравились 11 человек.



Открытое горение было ликвидировано в 11.24 мск.



«Когда на место приехали пожарные, было сильное задымление на втором и третьем этажах. Огнеборцы эвакуировали 10 человек с помощью спецмашин. Погибших нет, но имеются пострадавшие», — сообщили в пресс-службе МЧС.



Объект был оцеплен полицией. Причины возгорания устанавливаются.

