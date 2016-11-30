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Новая мотострелковая бригада ЦВО сформирована в Самарской области

Занятия по боевой подготовке военные проведут 1 декабря

Новая мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО) сформирована в Самарской области, сообщили в пресс-службе округа.

Бригаду сформируют из контрактников. Она будет состоять из мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и других подразделений, сообщает НИА «Самара».

Уже с 1 декабря военнослужащие начнут занятия по боевой подготовке на Рощинском полигоне, добавили в пресс-службе.

Объединенному стратегическому командованию ЦВО подчинены две общевойсковые армии (2-я и 41-я), а также 14-я армия ВВС и ПВО. В Самарской области дислоцированы подразделения 2-й армии.




Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Новая мотострелковая бригада ЦВО сформирована в Самарской области

Занятия по боевой подготовке военные проведут 1 декабря

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