Новая мотострелковая бригада ЦВО сформирована в Самарской области

Новая мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО) сформирована в Самарской области, сообщили в пресс-службе округа.

Бригаду сформируют из контрактников. Она будет состоять из мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и других подразделений, сообщает НИА «Самара».

Уже с 1 декабря военнослужащие начнут занятия по боевой подготовке на Рощинском полигоне, добавили в пресс-службе.

Объединенному стратегическому командованию ЦВО подчинены две общевойсковые армии (2-я и 41-я), а также 14-я армия ВВС и ПВО. В Самарской области дислоцированы подразделения 2-й армии.







