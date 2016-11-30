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Лавров посетит Сербию с рабочим визитом 12–13 декабря

Глава МИД России встретится с президентом и премьер-министром страны

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 12–13 декабря посетит Сербию с рабочим визитом. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова на брифинге в среду.

«В Белграде Сергей Лавров будет принят президентом Сербии, председателем правительства и проведет переговоры с главой МИДа», — заявила она.

Захарова отметила, что на переговорах в Белграде будет обсуждаться весь спектр двусторонних отношений. Кроме того, представители двух государств коснутся вопросов дальнейшего укрепления стратегического партнерства и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Лавров посетит Сербию с рабочим визитом 12–13 декабря

Глава МИД России встретится с президентом и премьер-министром страны

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