Лавров посетит Сербию с рабочим визитом 12–13 декабря

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 12–13 декабря посетит Сербию с рабочим визитом. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова на брифинге в среду.

«В Белграде Сергей Лавров будет принят президентом Сербии, председателем правительства и проведет переговоры с главой МИДа», — заявила она.

Захарова отметила, что на переговорах в Белграде будет обсуждаться весь спектр двусторонних отношений. Кроме того, представители двух государств коснутся вопросов дальнейшего укрепления стратегического партнерства и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.