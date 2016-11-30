Контроль мирового масштаба

У россиян остается мало шансов скрыть наличие счетов в зарубежных банках: финансовые надзорные органы радикально изменили правила, усилив контроль за движением российских капиталов в других странах.

Понятие валютного контроля окончательно закрепилось в российском законодательстве в 2003году с принятием соответствующего закона, но тогда о существовании правил знали лишь в узких корпоративных кругах. Ситуация изменилась 1января 2015года— с этого момента сообщать об открытии счета в иностранном банке власти обязали всех граждан страны.

До 1июня владельцы зарубежных счетов должны предоставлять отчет о движении денежных средств по счету за предыдущий год. Опоздавшим будет начислен штраф до 1,5тыс. руб­лей. Если совсем не заявить о счете, штраф составит 4–5тыс. руб­лей, для тех, кто не отчитался о движении средств,— от 300до 3тыс. руб­лей. С повторным нарушением штраф может увеличиться до 20тыс. руб­лей.

По экспертным оценкам, уже 100тыс. россиян отчитались о своих заграничных счетах. Сообщать о зарубежных накоплениях сегодня должен каждый российский гражданин, даже тот, который заехал на родину всего на один день. Однако для 2млн россиян, постоянно проживающих на территории других стран, такая трактовка закона была излишне хлопотной: для освобождения от отчетности им надо либо лишаться российского гражданства, либо забыть про посещение России.

Минфин пытается решить эту проблему. Как ранее сообщали «Из­вес­тия»,­ новые поправки в валютное законодательство закрепляют статус валютного резидента за всеми россиянами, имеющими валютные счета, однако если гражданин проводит за рубежом большую часть года (свыше 180дней), то ему не потребуется сообщать налоговым органам РФ о своих счетах и других активах.

Слишком мало для маневра

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» серьезно ограничивает право владельцев счетов в иностранных банках использовать свои средства. «На такой счет разрешено переводить только средства из других банков, в том числе и российских, начислять проценты по вкладу, вносить наличные и получать прибыль от конвертации средств. Переводить на иностранные счета прибыль от продажи ценных бумаг или сделок с иностранной недвижимостью сейчас нельзя— нарушителю придется платить штраф в размере 75–100% от суммы запрещенной операции»,— говорит юрист московского офиса юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Руслан Маннапов.

Минимальный перечень разрешенных операций на практике вызывает у россиян трудности и порождает нарушение закона в, казалось бы, бытовых ситуациях, отмечает руководитель департамента налогового консультирования и разрешения налоговых споров КСК групп Инна Бацылева. «Владельцам зарубежных счетов необходимо сделать выбор: или соблюдать законодательство и представлять в налоговый орган соответствующие уведомления и отчет, либо закрыть счета при отсутствии объективной необходимости в их наличии»,— говорит она. Срок исковой давности привлечения к административной ответственности продлен и составляет два года, напоминают юристы.

Ожидается, что с 1января 2018го­да появится еще одна разрешенная валютная операция: на зарубежные счета в банках, расположенных в странах ФАТФ или ОЭСР, владельцы будут зачислять денежные средства, полученные от продажи внешних ценных бумаг, входящих в список российского регулятора рынка ценных бумаг.

Надзор во благо?

В масштабах государства валютный контроль полезен, считают эксперты. Экономика становится более прозрачной, устойчивой, сложнее скрыть утечки капитала из страны. «А это плюс для стабильности валюты и домашнего роста»,— говорит специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» Мос­ковской школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Безналичные средства научились мониторить и внутри России, и за пределами страны, поэтому главный законотворческий тренд— ужесточение мониторинга. «Так, к 2018году планируется присоединение к системе автоматического обмена информацией CRS, которая позволит ФНС узнать об иностранных счетах резидентов автоматически»,— напоминает Егор Кривошея.

К Международной конвенции CRS Россия присоединилась 12мая 2016года. Теперь ФНС с 2018года будет получать данные об открытых счетах россиян в странах— участницах программы. «Но валютные резиденты уже сейчас должны сообщать в налоговую о движении средств по зарубежным счетам по итогам года, а также об открытии или закрытии счета, изменении реквизитов»,— говорит управляющий директор БКС Ультима Виталий Багаманов.

Перемена в регулировании привела к массовому закрытию иностранных счетов. «Российские власти неоднократно предпринимали попытки усиления контроля за доходами граждан РФ. Поэтому для части россиян оказалось проще закрыть счета за границей. Эти деньги либо вернулись в Россию, либо оказались в безопасных юрисдикциях— США, странах Азии и государствах, которые еще не присоединились к соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией»,— отметил Руслан Маннапов.

Виталий Багаманов подтверждает, что тенденция к переводу счетов в неподконтрольные юрисдикции, использованию различных офшорных схем усилилась. «Иностранные счета всегда пользовались популярностью у определенной социальной группы россиян, хотя нынешний кризис, с одной стороны, сократил возможность их пополнения и открытия, потому наблюдается общее снижение, с другой— усилил тенденцию к эмиграции и соответственно к переводу денежных средств на такие счета»,— пояснил он. Налоговым резидентам РФ необходимо платить налоги, поэтому такая схема вывода капитала больше не будет работать.

Последствия вхождения РФ в систему автоматического обмена можно будет оценить после 2018года, когда ФНС получит доступ к новой информации и начнет штрафовать. «Если регулирование, в том числе и свободного открытия счетов, окажется для потребителя слишком жестким, есть риск всплеска серой экономики и попыток обхода обязательного декларирования счетов. Первым кейсом такого рода можно считать отказ Алишера Усманова от статуса резидента в этом году»,— считает Егор Кривошея.

По мнению Инны Бацылевой, расширение перечня разрешенных валютных операций не даст положительного эффекта: опыт амнистии капитала показал, что не все россияне готовы вернуть деньги на родину. «Текущие изменения в валютное законодательство— не что иное, как попытки нашей страны приблизиться к общемировым стандартам прозрачности и контроля доходов своих граждан»,— резюмировала она.