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Полицейский из Брянска незаконно продал старинную винтовку

Участковый сбыл за 12 тыс. рублей винтовку образца 1891–1930 годов

В Брянске 26-летний участковый уполномоченный отдела полиции № 3 УМВД продал незаконно старинную винтовку, мужчине может грозить уголовное наказание, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в феврале текущего года подозреваемый, находясь в Карачеве, сбыл за 12 тыс. рублей винтовку образца 1891–1930 годов. Покупателем оружия под прикрытием выступил сотрудник регионального управления Федеральной службы безопасности.

В отношении участкового возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ «Незаконный оборот оружия». Мужчина дал показания, согласившись активно сотрудничать со следствием.

В настоящее время решается вопрос об увольнении участкового из органов внутренних дел. Его непосредственное руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Полицейский из Брянска незаконно продал старинную винтовку

Участковый сбыл за 12 тыс. рублей винтовку образца 1891–1930 годов

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