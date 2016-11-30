Робби Хаммел: «Цель «Химок» — победа в Единой лиге и Еврокубке»

Подписание американского форварда Робби Хаммела стало последним шагом в трансферной кампании «Химок», затянувшейся до ноября. Экс-игрок «Миннесоты Тимбервулвс» провел всего два матча, и пока только привыкает к российским реалиям.



— Я уже играл в Италии и Испании, поэтому определённое представление о европейском баскетболе имею, — рассказал Хаммел в интервью «Чемпионату». — В Москве же я впервые: всё, что знал о городе, было из телевизора или из каких-то фильмов. Очень хороший город. Конечно, некоторые вещи очень удивили… Допустим, заходишь в ресторан, а там полно американской еды. Меня это поразило, потому что в Испании или Италии такого не было. Ну, может быть, разве что в Мадриде и Барселоне. А так – город красивый, особенно центр, уже успел там прогуляться несколько раз. Пока всё здорово.



Американец рассказал о целях команды на сезон и отметил, что рад поработать с главным тренером подмосковного клуба Душко Ивановичем.

— Я думаю, что наша цель — победить как в Единой лиге, так и в Еврокубке, — продолжил Хаммел. — В обоих соревнованиях есть сильные команды, но я считаю, что если мы не победим в Еврокубке, то всех разочаруем. В России нас также ждут сильные соперники: ЦСКА, УНИКС, «Зенит». Наш состав позволяет бороться и с ними, думаю, у нас хорошие шансы и в домашнем чемпионате. Мне нравится работать с Душко Ивановичем. Он тренировал много хороших команд – я застал его лично в испанской лиге, когда он возглавлял «Басконию». Безусловно, у него есть репутация строгого и жёсткого тренера. Вместе с тем он справедлив, и в его не самых лёгких тренировках не было чего-то из ряда вон выходящего.



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

