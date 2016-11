«Умное» страхование имеет колоссальный потенциал»

Компания «Ингосстрах» планирует инвестировать в технологии с целью привлечения клиентов новым уровнем сервиса и выявления страхователей, склонных к мошенничеству, рассказал корреспонденту «Известий» Асе Корбут Михаил Волков.

— Каким вы видите страхование через пять лет? Какие глобальные перемены произойдут, если оценивать ситуацию глазами потребителя?

— В не самых благоприятных экономических условиях место страховой компании на рынке будет во многом определяться использованием информационных технологий. Мы ожидаем, что в ближайшее время почти каждый пятый клиент перейдет в онлайн-страхование, электронный канал станет одним из самых востребованных. В проблемных регионах увеличится доступность оформления полисов.

У «умного» страхования колоссальный потенциал. Если сейчас мы говорим о двух десятках тысяч таких полисов, то к 2020году эта цифра, по разным оценкам, составит от 2до 5млн штук, доля проникновения «умного» страхования станет существенной. Что это значит для потребителя? Выбор услуги по индивидуальным запросам, упрощение оформления полиса, удобство и экономия. Количество доступных онлайн-продуктов с каждым месяцем увеличивается. Со временем рынок страхования станет надежнее и стабильнее за счет того, что на нем останутся только честные, добросовестные, финансово устойчивые игроки, в полной мере выполняющие обязательства перед клиентами.

— Недавно вы сообщили о том, что «Ингосстрах» собирается стать самой технологичной компанией на страховом рынке. Что конкретно это означает, как будете оценивать «технологичность»?

— «Ингосстрах» прекрасно понимает, что будущее как финансовых, так и страховых услуг за цифровыми технологиями. Их внедрение— устойчивый тренд страхового рынка. У нас запущено несколько серьезных проектов, связанных с цифровыми технологиями, задачи интегрированы в операционную стратегию «Ингосстраха». Мы также постоянно работаем над развитием своего веб-сайта. Теперь это не просто информационный ресурс, это— многофункциональный сервис. Вдальнейшем мы планируем перевести в электронный вид все процессы, которые сейчас происходят в офисе, чтобы клиент имел возможность решать вопросы полностью в автоматизированном режиме. Когда эти нововведения будут реализованы, «Ингосстрах» рассчитывает занять лидерскую позицию в онлайн-среде.

Отдельная тема— это мобильные приложения. Мы наблюдаем рост мобильного трафика на сайте на 10–15% в год и планируем в ближайшее время перестроить свое присутствие на рынке мобильных приложений. Уже сейчас у нас несколько приложений на iOS, Android и на платформе Windows. Главное— IngoMobile: в нем доступны все возможности сайта. Специализированное приложение IngoView предназначено для агентов, но мы хотим открыть некоторые его функции для всех. Приложение IngoTravel разработано для путешественников. В нем можно не только купить страховку, но и построить маршрут в незнакомой стране, посмотреть курсы валют, погоду.

— Какие цели вы ставите перед собой на ближайший год?

— Курс 2017года— персонализация процессов обслуживания (продаж, урегулирования, консультаций) в мобильных приложениях. Это позволит развивать предложения не по пути «добора» функционала с сайта и упростит жизнь клиентов. Планируем сделать наше присутствие в мобайле фактичес­ки уникальным.

Мы также внедряем новые и совершенствуем существующие технологии «умного страхования». Для примера возьмем каско с телематикой. Российские страховщики в этом продукте реализуют два принципа мониторинга вождения страхователя: Рау As You Drive (плати за столько, сколько проезжаешь) и Pay How You Drive (плати как ездишь).

«Ингосстрах» пошел дальше и использует новую страховую модель— Manage How You Drive (управляй стилем вождения). Помимо перечисленных видов скоринга она предоставляет водителю обратную связь для самостоятельного отслеживания параметров вождения и корректирования стиля управления автомобилем. Телематический модуль, установленный на авто, работает в связке с мобильным приложением. Многие игроки страхового рынка пользуются сторонними программами, в то время как мы разработали собственное приложение IngoDrive. Через него водитель накапливает баллы, которые позволяют ему получить скидку на каско в следующий период страхования. Благодаря использованию мониторингового устройства «Ингосстрах» предлагает целый пакет бесплатных сервисов по диагностике и информированию клиента о неисправностях агрегатов автомобиля и навигации.

— На рынке телематика давно и активно применяется в автостраховании. Удалось ли существенно снизить убыточность?

— Страховая телематика— перспективный инновационный продукт для российского рынка. Пока доля договоров по каско с телематикой невелика, но мы видим, что интерес к этому виду страхования растет как со стороны b2b-клиентов, которые стремятся экономить в условиях кризиса, так и со стороны физических лиц, которые уже привыкли считать каско услугой премиум-сегмента. Это взаимовыгодный продукт, благодаря которому страховщик может более точно оценить риски наступления страхового случая, а аккуратный водитель— сэкономить до 40% стоимости полиса по риску «Ущерб». Средняя сумма выплат по убыткам в рамках программ с телематикой, по нашим ожиданиям, будет ниже обычной на 30–40%.

— Как «Ингосстрах» подходит кработе с Big Data?

— «Ингосстрах» длительное время осуществлял работу по противодействию мошенничеству с помощью большого количества бизнес-правил, черных списков и других подобных инструментов, которые ужесточались с каждым новым выявленным случаем мошенничества или его потенциальных вариантов. Со временем мы пришли к выводу, что развитие собственных технологий наиболее эффективно с применением технологий Big Data в IT-инфраструктуре компании, а не только в бизнес-логике.

Сейчас через единый централизованный процесс проходит проверка договоров на предмет возможного мошенничества, а мы анализируем не только внутреннюю информацию по клиенту или объекту страхования, но и сведения из всех доступных внешних источников (интернет, кредитные бюро, внешние базы данных). Таким образом выявляем страхователей, склонных к мошенничеству и применяем к ним более тщательный подход при заключении договора и урегулировании убытков. Подобные технологии могут найти активное применение и в части оптимизации процессов, в выстраивании маркетинговых кампаний и повышении эффективности продаж.