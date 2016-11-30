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Главу комитета по бюджету Коми подозревают в присвоении 1,5 млн рублей

В доме Игоря Терентьева проходят обыски

Главу комитета по бюджету Госсовета Коми подозревают в присвоении 1,5 млн рублей. В отношении Игоря Терентьева возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере».

По версии следствия, преступление Терентьев совершил, когда был начальником регионального управления противопожарной службы и гражданской защиты. В 2011 году подозреваемый создал фонд и распорядился, чтобы сотрудники учреждения, которые получали надбавки «за интенсивность и высокие результаты работы», сдавали полученные деньги в новый фонд.

Всего с 2012 по 2016 годы в фонд поступило более 14 млн рублей. В личных целях Терентьев присвоил не менее 1,5 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ».

В настоящее время дома и на работе Игоря Терентьева проводятся обыски. Мера пресечения в отношении фигуранта дела пока не избрана.

Напомним, в настоящее время Следственный комитет РФ расследует дело бывшего главы региона Вячеслава Гайзера, который обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества.

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Главу комитета по бюджету Коми подозревают в присвоении 1,5 млн рублей

В доме Игоря Терентьева проходят обыски

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