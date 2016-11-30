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В Кремле рассказали о кибератаках против РФ с территории Германии

Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал утверждения разведслужб ФРГ о вероятности хакерских атак в ходе предстоящих выборов в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии о том, что ведомство ожидает кибератак на разные органы власти ФРГ во время предстоящих выборов.

«Поверьте, в ходе каждой избирательной кампании в России мы также ожидаем кибератак, они также случаются», — сказал Песков, указав на то, что среди десятков тысяч таких атак есть те, которые производились в том числе и из Германии.

Ранее глава БНД Бруно Каль заявил о высоком уровень киберугрозы со стороны РФ во время кампании по выборам в бундестаг, которые состоятся осенью будущего года.

Напомним, что серьезные обвинения в адрес руководства РФ, которое якобы потворствует хакерским атакам, прозвучали во время предвыборной кампании в США.

Тогда окружение кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон утверждало, что российские хакеры якобы причастны к краже электронной корреспонденции национального комитета Демократической партии.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В Кремле рассказали о кибератаках против РФ с территории Германии

Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал утверждения разведслужб ФРГ о вероятности хакерских атак в ходе предстоящих выборов в стране

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