Директор ЦРУ Джон Бреннан: возобновление пыток водой было бы ошибкой

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что возобновление пыток водой во время допросов было бы ошибкой. Глава ведомства назвал негативную реакцию общественности на применение агентами управления этой практики большой проблемой.



«Несомненно, по ЦРУ действительно были нанесены удары в результате подобных действий», — цитирует Утро.Ру директора ЦРУ.



Большая часть сотрудников ведомства, по словам Джона Бреннана, не хотела бы возвращаться к практике пыток.



Однако о готовности рассмотреть вопрос о возобновлении пыток водой, в том случае если этот метод будет признан эффективным, заявлял ранее избранный президент США Дональд Трамп.

Суть пытки заключается в следующем: на голову допрашиваемого, накрытую полотенцем, сверху льют воду, имитируя утопление.



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