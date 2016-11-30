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Найдена бактерия возрастом более 2,5 млрд лет

Открытие сделали американские ученые

Ископаемые бактерии возрастом более 2,5 млрд лет обнаружили американские ученые из Университета Цинциннати. Открытие было сделано в результате исследований на территории Южной Африки.

По мнению ученых, бактерия образовалась на глубинах океана, богатых серой, в эпоху существования Ваальбары, который в процессе тектонической деятельности Земли со временем разделился на нынешние Африку и Австралию. Была она крупнее своих современных сородичей и вполне походила на одноклеточный организм.

Во время возникновения данного вида бактерий уровень кислорода в атмосфере был меньше 0,0001% по сравнению тем, который есть в наши дни. Обитала она на больших океанских глубинах, также не нуждаясь в кислороде. Позже, в результате фотосинтеза, мелководные бактерии начали вырабатывать большое количество кислорода, сообщает «Русская планета».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Найдена бактерия возрастом более 2,5 млрд лет

Открытие сделали американские ученые

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