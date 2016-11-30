Сотрудник Европола выложил в Сеть имена и телефоны подозреваемых

Данные Европола попали в интернет из-за бывшего сотрудника европейской полиции, который не защитил информацию о 54 расследованиях паролем, скачал служебные файлы на собственный жесткий диск и подключился к интернету.

В результате в свободном доступе в сети оказались имена, телефоны и другие личные данные граждан, подозреваемых в совершении преступлений, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее СМИ сообщали о взломе компьютерной системы министерства обороны Японии. Хакеры похитили секретную информацию через компьютеры, установленные в академии национальной обороны Японии и медицинском колледже.

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