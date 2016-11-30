Траты вместо сбережений

Россияне опять надеются на банки: после вялого спроса на необеспеченные потребкредиты, который выражался в сокращении портфелей у банков с начала 2015года, в III квартале 2016года розница показывает рост. По данным ЦБ, в июле прирост портфеля необеспеченных ссуд составил 0,2%, в августе— 0,6%, в сентябре— 0%.

Выдачи нецелевых кредитов наличными за январь–сентябрь 2016года превысили прошлогоднее значение на 44%, выдачи POS-кредитов— на 21%, свидетельствуют данные компании Frank Research Group. Динамика портфелей POS-кредитов стала положительной с июня (в сентябре рост составил 2% относительно прошлого года). Портфели нецелевых кредитов и кредитных карт пока сокращаются, но падение замедлилось.

«Население постепенно адаптируется к новой экономической реальности, и мы отмечаем восстановление потребительского спроса. Этому способствуют замедление инфляции и положительная динамика реальных зарплат, которые за десять месяцев этого года выросли на 0,5% относительно соответствующего периода прошлого года,— пояснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Однако реальные располагаемые доходы граждан падают два года подряд, и о восстановлении пока речи нет. По оценкам Минэкономразвития, в 2016году реальные доходы упадут примерно на 6%. За последний год Россия вошла в тройку стран с самым высоким темпом падения благосостояния населения: по оценкам аналитиков Credit Suisse, с середины 2015года по середину 2016года россияне обеднели на 15%.

Розничные кредиты остаются востребованными даже на фоне высоких ставок: при годовой инфляции 6% (на начало ноября 2016года) ключевая ставка ЦБ составляет 10% и, скорее всего, не будет снижена до конца года, намекал регулятор.

Рост по всем фронтам

Первым о кредитном «буме» заявил Сбербанк: в августе он выдал рекордный за последние два года месячный объем потребссуд— 80млрд руб­лей, а в сентябре поставил новый рекорд— 140млрд руб­лей (почти половина приходится на ипотеку). Причиной спроса на кредиты стало снижение Сбербанком процентных ставок в мае на 1,1–1,4процентных пункта.

Вслед за крупнейшим банком об успехах рапортовали и другие. В группе ВТБ отмечают, что спрос населения на кредиты наличными в 2016году восстанавливается, и говорят о стабилизации рынка. За девять месяцев объем выдачи кредитов физлицам в ВТБ24составил 772млрд руб­лей, что в полтора раза больше показателей 2015года (474млрд руб­лей) и близко к показателям 2014года (829млрд руб­лей). «За девять месяцев 2016года наш розничный кредитный портфель вырос на 14%,— рассказала руководитель службы розничного кредитования банка ВТБ Лилия Фомина.— Кредиты становятся более доступными, так как после снижения ключевой ставки ЦБ РФ банки также снизили ставки, в том числе и по кредитам наличными». Главными источниками роста кредитного портфеля в 2016году стали кредиты наличными и программа рефинансирования кредитов других банков.

Последние два года россияне минимизируют расходы, запасаясь на черный день, что подтверждается динамикой розничного товарооборота, который падал быстрее, чем доходы, уверены в ВТБ24. «Но бесконечно откладывать потребление невозможно, поэтому, как только экономика показала признаки стабилизации, население вновь пошло за кредитами»,— пояснил представитель ВТБ24.

«В течение 2016года мы наблюдали рост спроса на потребительские кредиты как среди наших заемщиков, так и на рынке в целом. За девять месяцев 2016года объем выдач нецелевых потребкредитов вырос на 44%»,— рассказала начальник управления бизнес-развития и проектов ОТП Банка Марина Пушкарева. Положительной динамике способствуют улучшение экономической ситуации, замедление инфляции и отсутствие роста безработицы. Уровень просроченной задолженности остается высоким, но пиковые значения роста пройдены, что позволяет банкам делать кредиты более доступными для заемщиков.

Отдохнули— можно тратить

В III квартале 2016года наметилось восстановление объемов всего розничного кредитования. Помимо ипотеки, совокупный портфель задолженности по которой увеличился за III квартал на 3%, впервые за последнее время положительную динамику показал и портфель необеспеченной розницы (+1% за квартал). Автокредиты пока не пользуются популярностью (-3% за IIIквартал). По мнению аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА» Анастасии Личагиной, рост задолженности по необеспеченной рознице обусловлен снижением банковских ставок по кредитам. Так, среднерыночное значение полной стоимости кредита (ПСК) по нецелевым кредитам до года на сумму от 100до 300тыс. руб­лей снизилось с 20,9% во II квартале до 18,8% в III квартале. Кроме того, рост портфеля объясняется традиционной активностью россиян после летних отпусков: все отдохнули и теперь готовы тратить деньги на повседневные нужды.

Да и сами банки не против подстегнуть интерес к кредитам: корпоративные заемщики снижают активность, а у банков накопился большой объем ликвидности, которую можно использовать в розничном кредитовании.

Правда, некоторые эксперты полагают, что всплеск спроса на кредиты носит временный характер. «Без учета сезонных факторов оценить устойчивость восстановления розничного кредитования можно будет не ранее I квартала 2017года,— считает Анастасия Личагина.— При отсутствии новых внешних шоков с высокой вероятностью в 2017году динамика розничного кредитования будет положительной, однако темпы прироста задолженности останутся невысокими».

В будущее с умеренным оптимизмом

Опрошенные банкиры ожидают умеренного роста розничного кредитования.

— В 2017 году при отсутствии новых экономических шоков мы ожидаем продолжения этой тенденции. Скорее всего динамика кредитных портфелей станет положительной, хотя темпы роста будут умеренными, — отметил Станислав Дужинский. ВТБ в 2017году ждет роста кредитов физическим лицам на 10%.

«На 2017год прогноз по рынку потребительского кредитования выглядит позитивным. Ожидается разворот банковского портфеля розничных кредитов к росту после снижения в течение 2015–2016годов. Основным драйвером будет выступать продолжающееся снижение ставок по кредитам, а также стабилизация реальных доходов населения»,— рассказала Марина Пушкарева.

Однако оптимистический пыл банкиров может охладить ЦБ. Регулятор предупреждает, что готов с 2017года повысить коэффициенты риска по потребительским кредитам для тех банков, чья ПСК превышает 20% годовых. Кроме того, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре сообщила, что ЦБ опять беспокоят «риски быстрого роста необеспеченного потребительского кредитования». Соответственно регулятор будет применять санкции к банкам, которые захотят резво нарастить розничные портфели. А пока госпожа Набиуллина советует россиянам перестать тратить деньги и перейти к «сберегательно-инвестиционной» модели поведения. По мнению главы Центробанка, потенциал потребления за счет кредитования уже исчерпан.