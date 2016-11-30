Кремль прокомментировал отмену части санкций против Ротенберга

В Москве рады решению европейского суда о признании части санкций против российского бизнесмена Аркадия Ротенберга необоснованной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Аркадий Ротенберг является российским предпринимателем, он отстаивает свои права в ситуации, когда, с нашей точки зрения, в отношении него и ряда других физических лиц были незаконно введены санкции. В данном случае мы, безусловно, рады, что господин Ротенберг смог защитить свои права таким образом», — сказал он журналистам.

Ранее стало известно о том, что трибунал суда Евросоюза в среду признал необоснованными ограничительные меры против Ротенберга, действовавшие с июля 2014 года по март 2015 года, но подтвердил санкции за период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.



Как уточняется в официальном заявлении суда, Совет ЕС не смог должным образом обосновать необходимость включения Ротенберга в санкционный список.