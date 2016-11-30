В США скончалась звезда «Секретных материалов»

Американский актер Фриц Уивер скончался сегодня в США на 91-м году жизни. На его счету более 140 ролей в популярных телесериалах. Российскому зрителю Уивер знаком по своим ролям в лентах «Секретные материалы», «Звездный путь», «Она написала убийство» и «Сумеречная зона».

О причинах смерти известного актера пока не сообщается. Известно, что он скончался у себя в доме на Манхэттене. О случившемся сообщил сын артиста Брюс Остлер.

Соболезнования близким коллеги по цеху выразили его партнеры по сериалам, сообщает телеканал «360».

