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В США скончалась звезда «Секретных материалов»

Актер Фриц Уивер ушел из жизни на 91-м году

Фото: youtube.com

Американский актер Фриц Уивер скончался сегодня в США на 91-м году жизни. На его счету более 140 ролей в популярных телесериалах. Российскому зрителю Уивер знаком по своим ролям в лентах «Секретные материалы», «Звездный путь», «Она написала убийство» и «Сумеречная зона».

О причинах смерти известного актера пока не сообщается. Известно, что он скончался у себя в доме на Манхэттене. О случившемся сообщил сын артиста Брюс Остлер.

Соболезнования близким коллеги по цеху выразили его партнеры по сериалам, сообщает телеканал «360».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В США скончалась звезда «Секретных материалов»

В США скончалась звезда «Секретных материалов»Актер Фриц Уивер ушел из жизни на 91-м году

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