Глава краснодарского отделения ПРС задержан за взятку

Председателя краснодарского отделения партии «Пенсионеры России за справедливость» (ПРС) Геннадий Радченко подозревают в коррупции.



Его задержали при получении взятки в 5 млн рублей. Эти деньги, как сообщает ИА KrasnodarMedia, предназначались за выход осужденного по УДО.



На видео задержания Радченко признает факт получения им этой суммы.

Следственные органы не исключают, что партийный функционер должен был распределить эти деньги между должностными лицами в правоохранительных и судебных органах.



Сейчас проводится проверка.