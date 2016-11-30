Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Глава краснодарского отделения ПРС задержан за взятку

Геннадия Радченко взяли с поличным при получении им 5 млн рублей

Председателя краснодарского отделения партии «Пенсионеры России за справедливость» (ПРС) Геннадий Радченко подозревают в коррупции.

Его задержали при получении взятки в 5 млн рублей. Эти деньги, как сообщает ИА KrasnodarMedia, предназначались за выход осужденного по УДО.

На видео задержания Радченко признает факт получения им этой суммы.

Следственные органы не исключают, что партийный функционер должен был распределить эти деньги между должностными лицами в правоохранительных и судебных органах.

Сейчас проводится проверка.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Глава краснодарского отделения ПРС задержан за взятку

Геннадия Радченко взяли с поличным при получении им 5 млн рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Владимир Филиппов

академик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке