МИД: слова Эрдогана об Асаде противоречат достигнутым договоренностям

Заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о намерении свергнуть сирийского лидера Башара Асада противоречат ранее достигнутым договоренностям между РФ и Турцией, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

Он отметил, что слова Эрдогана идут вразрез с двумя принятыми Совбезом ООН резолюциями по Сирии (2254 и 2268), а также решениями Венского и Лозанского форматов, передает «РИА Новости».

Накануне Эрдоган заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению Асада.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявление Эрдогана стало новостью для Кремля. Он отметил, что Москва ждет объяснений от турецкой стороны.

