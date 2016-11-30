Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

МИД: слова Эрдогана об Асаде противоречат достигнутым договоренностям

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов отметил, что заявление президента Турции идут вразрез с резолюциями Совбеза ООН

Заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о намерении свергнуть сирийского лидера Башара Асада противоречат ранее достигнутым договоренностям между РФ и Турцией, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

Он отметил, что слова Эрдогана идут вразрез с двумя принятыми Совбезом ООН резолюциями по Сирии (2254 и 2268), а также решениями Венского и Лозанского форматов, передает «РИА Новости».

Накануне Эрдоган заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению Асада.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявление Эрдогана стало новостью для Кремля. Он отметил, что Москва ждет объяснений от турецкой стороны.

Читайте также:

Иная цель Анкары

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

МИД: слова Эрдогана об Асаде противоречат достигнутым договоренностям

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов отметил, что заявление президента Турции идут вразрез с резолюциями Совбеза ООН

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке