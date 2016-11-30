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Магаданскую область признали одной из успешных регионов России

Кроме нее в правительстве называют лучшими еще пять дальневосточных регионов

В двадцатку лучших по итогам прошлого года могут попасть пять дальневосточных регионов. Среди них — Магаданская область.

Проект постановления подготовило Минвостокразвития. Вопросы поощрения  за успешные показатели социально-экономического развития обсуждались на заседании комиссии по вопросам межбюджетных отношений в правительстве, сообщает ИА MagadanMedia.

Среди лучших, кроме Магаданской области, Камчатский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ.

В министерстве полагают, что на высокие показатели дальневосточные регионы, в частности, вывели ТОРы, Свободный порт Владивосток и поддержка инвестиционных проектов.

Рейтинг составлен по 10 направлениям. Оценивались в том числе реальные доходы населения, темпы роста налоговых доходов и объемы инвестиций в основной капитал.

Напомним, ранее «Известия» писали о том, что Магаданская область заняла последнее место в «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ-2016». Таким образом, этот регион был признан «самым пьющим» в России.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Магаданскую область признали одной из успешных регионов России

Кроме нее в правительстве называют лучшими еще пять дальневосточных регионов

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