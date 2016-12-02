Культурный уикенд: выбор «Известий»

Куда пойти и что посмотреть в выходные
Фото: МВК
«Одиссея»
Режиссер: Жером Салль. В ролях: Ламбер Вильсон, Одри Тоту, Пьер Нинэ
Франко-бельгийский приключенческий фильм, снятый по документальной книге Альберта Фалько «Капитан «Калипсо», воссоздает биографию знаменитого исследователя мирового океана, ученого и писателя Жака-Ива Кусто.
«Союзники»
Фото: Централ Партнершип/Paramount
Режиссер: Роберт Земекис. В ролях: Брэд Питт, Марион Котийяр, Джаред Харрис, Саймон МакБерни, Лиззи Каплан
Канадский офицер Макс (Питт) и французская партизанка Марианна (Котийяр) встречаются во время Второй мировой. Оба выполняют секретную миссию в тылу врага. Союзники влюбляются и переезжают в Лондон. Далее, как и полагается в авантюрной драме, действие становится непредсказуемым…
«Венецианские львы»
Фото: «ПилотКино»
Режиссер: Пьетро Паролин. В ролях: Нери Маркоре, Стефано Пеше
Итальянская комедия о Гуальтьеро, мужчине средних лет, который разбазарил семейное состояние и вынужден выкручиваться, чтобы платить алименты меркантильной жене. Спасение, как всегда, приходит неожиданно…
The Baseballs
Фото: press photo The Baseballs
Фото: press photo The Baseballs
Концерт группы, превратившей современную попсу в настоящие рок-н-ролльные композиции. Это и есть стиль The Baseballs, сделавший музыкантов невероятно популярными. В сентябре 2016 года вышел их новый релиз Hit Me Baby!, презентовать который парни и приедут в Москву. Поклонникам коллектива гарантирована смесь старого доброго рок-н-ролла, молодой энергии и задора рокабилли.
2 декабря, 20.00, Yota Space
«БГ Symphonia»
Фото: ТАСС/Светлана Боброва
Фото: ТАСС/Светлана Боброва
Новая концертная программа Бориса Гребенщикова с участием малого и большого составов симфонического оркестра. В программе — как нынешние композиции музыканта, так и классика «Аквариума». И что самое интригующее — инструментальные произведения, созданные БГ специально для этого случая.
3 декабря, 19.00, «Крокус Сити Холл»
«Лундстрем. Энергия любви»
Благотворительный вечер, посвященный столетию со дня рождения легендарного джазмена Олега Лундстрема. Гости услышат его знаменитые аранжировки и музыкальную премьеру: композитор Николай Капустин специально для оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема написал концерт из 11 инструментов в джазовом стиле. После антракта на сцену выйдут Игорь Бутман, Лу Чао (Китай), Святослав Текучёв, Анна Ким, Виктор Арзу Гусейнов и Виталий Кись. Специальный приглашенный гость вечера — Эллиотт Муннерлин.
4 декабря, 19.00, Golden Palace
«Фанфан-Тюльпан»
Фото: mosoperetta.ru
Фото: mosoperetta.ru
В основе авантюрного сюжета, положенного в основу оперетты Алексея Семенова, история молодого парижского повесы Фанфана. Спасаясь от преследования родственников соблазненной им девушки, герой записывается в армию. Впереди его ждут блестящее будущее, ратные подвиги и любовь.
2 декабря, 19.00, «Московская оперетта»
«День опричника»
Режиссер Марк Захаров представляет премьеру — спектакль по мотивам произведений Владимира Сорокина «День опричника» и «Теллурия». По словам Захарова, с разрешения автора он сделал в постановке «стилизацию и фантасмагорию на тему этих двух произведений». Действие спектакля происходит через сто лет после премьеры, а жанр худрук «Ленкома» определяет как антиутопию.
3 декабря, 19.00, «Ленком»
«Юбилей ювелира»
Фото: ТАСС/Елена Никитченко
Фото: ТАСС/Елена Никитченко
Сыграв главную роль в постановке пьесы Николы Маколиффи, Олег Табаков отметил собственное 80-летие. Режиссером выступил Константин Богомолов, увидев в произведении человеческую драму, требующую, по словам Константина Юрьевича, от актеров мужества. Что ж, Табакову его не занимать.
3 декабря, 19.00, МХТ им. А.П.Чехова
«Персона»
Фото: gogolcenter.com
Фото: gogolcenter.com
Знаменитая актриса (Юлия Ауг) внезапно замолкает посреди спектакля и с этого момента отказывается общаться при помощи слов. Формально у нее счастливая личная жизнь и успешная карьера, а врачи утверждают, что психически она совершенно здорова. Вывести пациентку из оцепенения берется медсестра, но не медицинскими способами...
3 декабря, 20.30, «Гоголь-центр», Малый зал
«Книга Джунглей. Маугли»
Фото: Михаил Белоцерковский
Знаменитая история Киплинга оживает в виде красочного музыкально-пластического шоу. И взрослым, и детям театр еще раз напомнит о великой истине, которой учат джунгли: все мы — одной крови. Именно это главное в истории о мальчике, который вырос среди волков, но сумел стать человеком (спектакль сопровождается тифлокомментированием).
3 декабря, 12.00 и 16.00, Московский Губернский театр
«Адам и Ева/Шейпинг»
Фото: ermolova.ru
В университетский городок приезжает новая студентка. Искусствовед по специальности, она грезит современным искусством и радикальными перформансами. В местной галерее Ева знакомится с Адамом — тоже студентом и по совместительству охранником музея...
4 декабря, 20.00, Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой, Новая сцена
«Энциклопедия фотографии (1891–1991)»
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
250 работ выдающихся российских фотографов от дореволюционных фотографий знаменитого летописца Сергея Прокудина-Горского до репортажных кадров Игоря Мухина эпохи перестройки.
Со 2 декабря, ВДНХ, Павильон № 15 «Радиоэлектроника»
«Непарадный портрет. Искусство ХХ века»
Изображение: предоставлено организаторами
Изображение: предоставлено организаторами
Нехрестоматийный рассказ об истории портретного жанра в искусстве ХХ века. Экспозиция включает более 100 произведений живописи, графики и современных медиаформ из российских музеев и частных коллекций.
Со 2 декабря, ВДНХ, Павильон № 59 «Зерно»
«Квартет на конец времени» / Пятая выставка проекта ВЗЛЕТ
Фото: предоставлено организаторами/Елена Скрипкина
Художник Елена Скрипкина и куратор Ольга Шишко представят визуально-звуковую импровизацию на тему одноименного произведения французского композитора Оливье Мессиана. «Квартет на конец Времени» для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано был написан в концентрационном лагере и впервые исполнен в «образцовом» гетто — Терезине 15 января 1941 года.
Со 2 декабря, ВДНХ, Площадь Промышленности, Самолет Як-42
Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Из Пинакотеки Ватикана в Москву привезли работы Рафаэля, Караваджо, Беллини и других титанов мировой живописи. В таком составе и объеме искусство, методично собранное римскими папами, еще никогда не отправлялось на гастроли.
До 19 февраля 2017 года, Государственная Третьяковская галеря
Магический реализм
Масштабное собрание произведений мастера монументального искусства Александра Бурганова, в которое вошли скульптура, графика, гобелен. Одна из особенностей пластического языка художника — создание собственной реальности в мире, полном противоречий. Стирание границ привычного пространства — ключевая тема выставки.
До 22 января 2017 года, Московский музей современного искусства