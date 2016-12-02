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Пятница,
2 декабря
2016 года
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Культурный уикенд: выбор «Известий»

Куда пойти и что посмотреть в выходные

Фото: МВК

«Одиссея»

Режиссер: Жером Салль. В ролях: Ламбер Вильсон, Одри Тоту, Пьер Нинэ

Франко-бельгийский приключенческий фильм, снятый по документальной книге Альберта Фалько «Капитан «Калипсо», воссоздает биографию знаменитого исследователя мирового океана, ученого и писателя Жака-Ива Кусто.

«Союзники»

Фото: Централ Партнершип/Paramount

Режиссер: Роберт Земекис. В ролях: Брэд Питт, Марион Котийяр, Джаред Харрис, Саймон МакБерни, Лиззи Каплан

Канадский офицер Макс (Питт) и французская партизанка Марианна (Котийяр) встречаются во время Второй мировой. Оба выполняют секретную миссию в тылу врага. Союзники влюбляются и переезжают в Лондон. Далее, как и полагается в авантюрной драме, действие становится непредсказуемым…

«Венецианские львы»

Фото: «ПилотКино»

Режиссер: Пьетро Паролин. В ролях: Нери Маркоре, Стефано Пеше

Итальянская комедия о Гуальтьеро, мужчине средних лет, который разбазарил семейное состояние и вынужден выкручиваться, чтобы платить алименты меркантильной жене. Спасение, как всегда, приходит неожиданно…

The Baseballs

Фото: press photo The Baseballs


Концерт группы, превратившей современную попсу в настоящие рок-н-ролльные композиции. Это и есть стиль The Baseballs, сделавший музыкантов невероятно популярными. В сентябре 2016 года вышел их новый релиз Hit Me Baby!, презентовать который парни и приедут в Москву. Поклонникам коллектива гарантирована смесь старого доброго рок-н-ролла, молодой энергии и задора рокабилли.

2 декабря, 20.00, Yota Space

«БГ Symphonia»

Фото: ТАСС/Светлана Боброва

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Новая концертная программа Бориса Гребенщикова с участием малого и большого составов симфонического оркестра. В программе — как нынешние композиции музыканта, так и классика «Аквариума». И что самое интригующее — инструментальные произведения, созданные БГ специально для этого случая.

3 декабря, 19.00, «Крокус Сити Холл»

«Лундстрем. Энергия любви»

Благотворительный вечер, посвященный  столетию со дня рождения легендарного джазмена Олега Лундстрема. Гости услышат его знаменитые аранжировки и музыкальную премьеру: композитор Николай Капустин специально для оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема написал концерт из 11 инструментов в джазовом стиле. После антракта на сцену выйдут Игорь Бутман, Лу Чао (Китай), Святослав Текучёв, Анна Ким, Виктор Арзу Гусейнов и Виталий Кись. Специальный приглашенный гость вечера — Эллиотт Муннерлин.

4 декабря, 19.00, Golden Palace

«Фанфан-Тюльпан»

Фото: mosoperetta.ru


В основе авантюрного сюжета, положенного в основу оперетты Алексея Семенова, история молодого парижского повесы Фанфана. Спасаясь от преследования родственников соблазненной им девушки, герой записывается в армию. Впереди его ждут блестящее будущее, ратные подвиги и любовь.

2 декабря, 19.00, «Московская оперетта»

«День опричника»

Режиссер Марк Захаров представляет премьеру — спектакль по мотивам произведений Владимира Сорокина «День опричника» и «Теллурия». По словам Захарова, с разрешения автора он сделал в постановке «стилизацию и фантасмагорию на тему этих двух произведений». Действие спектакля происходит через сто лет после премьеры, а жанр худрук «Ленкома» определяет как антиутопию. 

3 декабря, 19.00, «Ленком»

«Юбилей ювелира»

Фото: ТАСС/Елена Никитченко


Сыграв главную роль в постановке пьесы Николы Маколиффи, Олег Табаков отметил собственное 80-летие. Режиссером выступил Константин Богомолов, увидев в произведении человеческую драму, требующую, по словам Константина Юрьевича, от актеров мужества. Что ж, Табакову его не занимать. 

3 декабря, 19.00, МХТ им. А.П.Чехова

«Персона»

Фото: gogolcenter.com


Знаменитая актриса (Юлия Ауг) внезапно замолкает посреди спектакля и с этого момента отказывается общаться при помощи слов. Формально у нее счастливая личная жизнь и успешная карьера, а врачи утверждают, что психически она совершенно здорова. Вывести пациентку из оцепенения берется медсестра, но не медицинскими способами...

3 декабря, 20.30, «Гоголь-центр», Малый зал 

«Книга Джунглей. Маугли»

Фото: Михаил Белоцерковский

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Знаменитая история Киплинга оживает в виде красочного музыкально-пластического шоу. И взрослым, и детям театр еще раз напомнит о великой истине, которой учат джунгли: все мы — одной крови. Именно это главное в истории о мальчике, который вырос среди волков, но сумел стать человеком (спектакль сопровождается тифлокомментированием).

3 декабря, 12.00 и 16.00, Московский Губернский театр

«Адам и Ева/Шейпинг»

Фото: ermolova.ru

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В университетский городок приезжает новая студентка. Искусствовед по специальности, она грезит современным искусством и радикальными перформансами. В местной галерее Ева знакомится с Адамом — тоже студентом и по совместительству охранником музея...

4 декабря, 20.00, Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой, Новая сцена 

«Энциклопедия фотографии (1891–1991)»

Фото: предоставлено организаторами


250 работ выдающихся российских фотографов от дореволюционных фотографий знаменитого летописца Сергея Прокудина-Горского до репортажных кадров Игоря Мухина эпохи перестройки. 

Со 2 декабря, ВДНХ, Павильон № 15 «Радиоэлектроника» 

«Непарадный портрет. Искусство ХХ века»

Изображение: предоставлено организаторами


Нехрестоматийный рассказ об истории портретного жанра в искусстве ХХ века. Экспозиция включает более 100 произведений живописи, графики и современных медиаформ из российских музеев и частных коллекций. 

Со 2 декабря, ВДНХ, Павильон № 59 «Зерно» 

«Квартет на конец времени» / Пятая выставка проекта ВЗЛЕТ

Фото: предоставлено организаторами/Елена Скрипкина

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Художник Елена Скрипкина и куратор Ольга Шишко представят визуально-звуковую импровизацию на тему одноименного произведения французского композитора Оливье Мессиана. «Квартет на конец Времени» для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано был написан в концентрационном лагере и впервые исполнен в «образцовом» гетто — Терезине 15 января 1941 года.

Со 2 декабря, ВДНХ, Площадь Промышленности, Самолет Як-42

Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Из Пинакотеки Ватикана в Москву привезли работы Рафаэля, Караваджо, Беллини и других титанов мировой живописи. В таком составе и объеме искусство, методично собранное римскими папами, еще никогда не отправлялось на гастроли.

До 19 февраля 2017 года, Государственная Третьяковская галеря

Магический реализм​​​​​​​

Масштабное собрание произведений мастера монументального искусства Александра Бурганова, в которое вошли скульптура, графика, гобелен. Одна из особенностей пластического языка художника — создание собственной реальности в мире, полном противоречий. Стирание границ привычного пространства — ключевая тема выставки.

До 22 января 2017 года, Московский музей современного искусства

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Культурный уикенд: выбор «Известий»

Культурный уикенд: выбор «Известий»Куда пойти и что посмотреть в выходные

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