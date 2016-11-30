«Задача сельского хозяйства - кормить собственную страну»

Глава правительства Дмитрий Медведев провел заседание президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, где предметно обсуждались паспорта проектов «Образование», «Международная кооперация и экспорт» и «Комплексное развитие моногородов». Экспорт агропромышленного сектора, по словам премьера, должен вырасти к 2018 году до $19 млрд. В моногородах планируется создать 230 тыс. новых рабочих мест. А дополнительное образование детей - уже вошло в список приоритетных направлений для государства.



Дополнительное образование и профориентация для детей



Одной из ключевых целей проекта «Доступное дополнительное образование для российских детей» станет обучение детей и по техническим и естественно-научным программам. Срок реализации программы с 2017 года по 2025 год. В 2018 году планируется переоснастить порядка 400 тыс. учебных мест в учреждениях дополнительного образования, их них 150 тыс. - в сельской местности. А уже к 2025 году - более 1,8 млн учебных мест, из них - 600 тыс. на селе. По планам правительства уже к 2019 году программами дополнительного образования может охватить на полтора миллиона детей больше, чем в 2017 году. Речь идет о возрастной группе с 5 до 18 лет.



— Наша цель заключается в том, чтобы дать больше возможностей детям заниматься и творчеством, и спортом, и искусством, и музыкой, сделать дополнительное образование более качественным и более доступным, в том числе на селе, — заявил Дмитрий Медведев.



Согласно паспорту проекта, в каждом субъекте будет работать модельный центр допобразования, а на федеральном уровне создадут навигатор по дополнительным общеобразовательным программам. С его помощью родители смогут выбрать наиболее интересные программы обучения, в зависимости от предпочтений ребенка. Помимо этого планируется организовать ряд конкурсных выставочных мероприятий разного уровня. Это поможет профессионально сориентировать детей.



Главы Министерства образования и науки Ольга Васильева сообщила, что на эти цели в следующем году заложено 1,6 млрд рублей - из федерального бюджета, 290 млн рублей - из бюджетов регионов и 261 млн - привлекут из внебюджетных источников.



Начиная с 2018 года, общий объем ассигнований на это направление будет зависеть от возможностей федерального бюджета.



Экспорт АПК необходимо увеличить до $19 млрд



На поддержку российского экспорта в ближайшие три года могут потратить 100 млрд рублей. Именно с таким предложением ранее выступило Министерство промышленности торговли. Правительство определено четыре отрасли, гарантирующие наибольший рост. Это сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, железнодорожное машиностроение и гражданское авиастроение.



На одном из прошлых совещаний совета Дмитрий Медведев поставил задачу выйти на темпы прироста экспорта несырьевых товаров с цифрой не менее 7% в год. Согласно паспорту проекта, экспорт в этих отраслях должен вырасти в 1,5 раза в 2017-2018 годах и в 5 раз к 2025 году.



Отдельное внимание премьер-министр уделил теме сельского хозяйства. Медведев заявил, что правительство ориентируется на увеличение объема поставок сельскохозяйственной продукции в России на $2 млрд -с 17 до 19 млрд.



— В дальнейшем необходимо наращивать возможности экспорта, не забывая о том, что главная задача сельского хозяйства заключается в том, чтобы кормить собственную страну, - напомнил премьер.



В рамках реализации проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» правительство планирует усовершенствование системы государственной поддержки, так как сегодня экспортерам приходится преодолевать массу препятствий: техническое регулирование, логистика, санитарно-эпидемиологический контроль, дефицит заемных средств или гарантий, сертификация.



Чтобы решить проблему, разрабатываются различные схемы поддержки предприятий среднего и малого предпринимательства, которые должны быть доступны режиме «одного окна».



Комплекс мер финансовой поддержки будет включать в себя субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, обеспечение гарантий остаточной стоимости продукции самолетостроения и запуск механизма гарантий обратного выпуска самоходной сельхозтехники. Также экспортеры получат компенсацию на затраты при продвижении продукции за рубежом, ее транспортировку, сертификацию, защиту прав интеллектуальной собственности и экспортные НИОКР.



Предполагается, что экспортеры получат дополнительную поддержку и субсидирование по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) в сфере выставочно-ярморочной деятельности, проведения бизнес-миссий, создания и расширения российских промышленных зон и торговых домов за рубежом.



К 2018 году число компаний-экспортеров, получивших поддержку РЭЦ, должно составить не менее 6,6 тыс, а к 2025 году - не менее 12 тыс.



Также Дмитрий Медведев не исключил возможности упрощения процедур и порядка государственного регулирования в сфере таможенного, экспортного и валютного контроля.



— Отдельное внимание должно быть уделено регуляторной среде, устранению барьеров, оптимизации процедур, которые связаны с получением документов на внешнеторговые поставки, подтверждением нулевой ставки и возмещением НДС, таможенно-тарифными операциями, — заявил премьер-министр.



Так, количество документов, требуемых для пропуска нерисковых товаров, к 2018 году должно сократиться с 9 до 3, а время прохождения таких товаров таможенных процедур в портах - с 96 часов в 2016 году, до 3 часов в 2018 году и до 30 минут к 2025 году.



К 2018 году в моногородах создадут 230 тыс. новых рабочих мест



Основная цель проекта - снизить зависимость моногородов от работы градообразующих предприятий и создать 230 тыс. новых, несвязанных с ними, рабочих мест. Фактически, речь идет об уменьшении количества моногородов, которые зависят от одного предприятия или производства. По подсчетам правительства, уже к 2019 году число таких муниципальных образований должно сократиться на 18.



— Безработица, снижение доходов, отток людей – все это негативные последствия градообразующей зависимости. Решение проблемы – диверсификация экономики моногородов, увеличение числа небольших компаний, которые будут производить разнообразные товары и услуги. Именно малый и средний бизнес должен повысить сопротивляемость, устойчивость этих территорий, сопротивляемость кризису, — сказал премьер-министр.



Проект уже запущен и будет действовать до декабря 2025 года. Предполагается, что для всех 319 моногородов будут разработаны программы развития, включающие, в том числе меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды, развитию человеческого капитала. В планах правительства значится создание территорий опережающего социально-экономического развития в 100 моногородах, список которых будет утвержден чуть позже.



Для 150 моногородов будут отобраны различные инвестиционные проекты, в том числе с участием Фонда развития моногородов, а за счет прямой поддержки фонда планируется построить и реконструировать инфраструктурные объекты в 15 моногородах. Также не менее 200 моногородов получат муниципальные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

