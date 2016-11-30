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В одной из школ Казани произошел пожар

Из заведения было эвакуировано свыше 400 человек

В школе № 32 Кировского района Казани произошел пожар. Возгорание зафиксировали на первом этаже здания в одном из учебных кабинетов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали из заведения 469 учеников и 33 преподавателя. Сообщение о возгорании поступило в 13.23. Пожар локализовали в 13.38, его площадь составила 15 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации последствий привлекался 61 человек и 19 единиц техники, сообщает ProKazan.Ru.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В одной из школ Казани произошел пожар

Из заведения было эвакуировано свыше 400 человек

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