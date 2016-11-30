В одной из школ Казани произошел пожар

В школе № 32 Кировского района Казани произошел пожар. Возгорание зафиксировали на первом этаже здания в одном из учебных кабинетов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали из заведения 469 учеников и 33 преподавателя. Сообщение о возгорании поступило в 13.23. Пожар локализовали в 13.38, его площадь составила 15 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации последствий привлекался 61 человек и 19 единиц техники, сообщает ProKazan.Ru.