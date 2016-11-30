Бельгийское пиво вошло в список культурного наследия ЮНЕСКО

В Список нематериального культурного наследия человечества Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесли пивную культуру Бельгии.

«Изготовление и умение ценить пиво являются частью живого наследия многих сообществ на всей территории Бельгии. Эта культура играет роль как в повседневной жизни, так и во время праздников», — сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Также в организации добавили, что многие регионы страны славятся собственными сортами пива.

«Около 1,5 тыс. сортов пива производятся в стране с применением различных методов брожения», — подчеркнули в ЮНЕСКО, отметив, что пиво используется еще и в бельгийской кулинарии — например, для изготовления некоторых сортов сыра.