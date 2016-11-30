Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Тульские власти ликвидировали очереди в детские сады

Но в ясельные группы по-прежнему сложно попасть

Правительство Тульской области рапортует об успешном решении проблемы с детскими садами в регионе.

По словам главы регионального министерства образования Оксаны Осташко, на сегодняшний день очереди в дошкольные образовательные учреждения полностью ликвидированы. Таким образом, один из президентских указов выполнен, отметили в областном министерстве образования.

Впрочем, там не уточнили, какова средняя численность детей в группах в тульских детских садах.

Как сообщает ИА TulaMedia, в министерстве образования признали, что актуальной по-прежнему остается проблема очередей в ясельные группы. Отчасти, говорят чиновники, это связано с улучшением демографической ситуации.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Тульские власти ликвидировали очереди в детские сады

Но в ясельные группы по-прежнему сложно попасть

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Владимир Филиппов

академик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке