Тульские власти ликвидировали очереди в детские сады

Правительство Тульской области рапортует об успешном решении проблемы с детскими садами в регионе.

По словам главы регионального министерства образования Оксаны Осташко, на сегодняшний день очереди в дошкольные образовательные учреждения полностью ликвидированы. Таким образом, один из президентских указов выполнен, отметили в областном министерстве образования.

Впрочем, там не уточнили, какова средняя численность детей в группах в тульских детских садах.

Как сообщает ИА TulaMedia, в министерстве образования признали, что актуальной по-прежнему остается проблема очередей в ясельные группы. Отчасти, говорят чиновники, это связано с улучшением демографической ситуации.