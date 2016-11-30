Бизнес-сообществу расскажут о корпоративном волонтерстве

V Международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» состоится 8 декабря в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» в Москве. Событие является крупнейшей в России экспертной платформой в данной тематике. Организаторы форума — Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству.

В ходе форума компании-участники представят самые лучшие практики в области корпоративного волонтерства. На мероприятии запланированы панельная дискуссия «Гражданское участие в России: возможности и вызовы для корпоративного волонтерства», мастер-класс Pro-bono от BMW Foundation Herbert Quandt в России и Восточной Европе, тематические секции, а также выступления российских и международных экспертов.

Более 70 спикеров выступят на предстоящем форуме. Среди них: Кенн Аллен, главный консультант IAVE — The International Association for Volunteer Effort; Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»; Мурад Керимов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации; Татьяна Гомзякова, председатель Ассоциации волонтерских центров, директор департамента по работе с волонтерами в оргкомитете «Россия-2018»; Лариса Паутова, управляющий директор фонда «Общественное мнение»; Ирина Бахтина, директор по корпоративным отношениям, член совета директоров, Unilever; Елена Вишнякова, директор по связям с общественностью En+ Group; Ирина Жукова, директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»; Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики компании «Норникель» и др.

Фото: предоставлено организаторами

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Помимо прочего, на форуме подведут итоги всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел». Ведущей церемонии награждения будет телеведущая, общественный деятель, посол города — организатора чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева.

Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев заявил, комментируя предстоящее мероприятие, что корпоративное волонтерство становится всё более востребованной социальной практикой компаний.

«Целью проведения форума в 2016 году является анализ опыта корпоративного волонтерства в России и за рубежом на современном этапе и тиражирование успешных практик, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства «бизнес–общество–власть», — отметил он.

Председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор департамента коммуникационных и социальных проектов ОК «Русал» Рустам Закиев, в свою очередь, заметил, что корпоративное волонтерство — важный инструмент поддержания социальной активности компании и формирования устойчивых отношений с государством и местными сообществами.

«Опыт передовых компаний убедительно доказывает, что корпоративное волонтерство является важным инструментом как для значимых социальных изменений, так и для построения корпоративных коммуникаций», — резюмировал он.

Участие в мероприятии бесплатное, для этого нужно пройти предварительную регистрацию.