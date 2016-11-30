Столетний юбилей Эмиля Гилельса отметят большим финальным концертом

12 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится завершающий концерт, посвященный столетию со дня рождения выдающего советского пианиста Эмиля Гилельса.

На сцене выступят музыканты Басиния Шульман, Александр Гиндин, Борис Блох, а также Калужский молодежный симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера. Солисты исполнят четыре концерта для фортепиано с оркестром. Прозвучат произведения Л.В. Бетховена, Э. Грига, К. Сен-Санса и редко исполняемый концерт В.А. Моцарта для трех фортепиано.

«Для меня этот концерт — прежде всего дань уважения и почтения великому коллеге, а также возможность почувствовать себя сопричастным, ведь, несмотря на разницу в поколениях, мы служим одному и тому же, и делаем это с полной самоотдачей», – рассказал о предстоящем мероприятии Александр Гиндин.

Концерт в Большой зале Московской Консерватории — финальный в цикле выступлений, которые в память о маэстро организовали в течение года разные музыканты в лучших концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга.

Откроется вечер вступительной речью внука Эмиля Георгиевича Гилельса — пианиста Кирилла Гилельса. В своем обращении к музыкантам и слушателям он расскажет об отношении маэстро к музыке и искусству в целом, о наследии, оставленном им для последующих поколений.

«Мне очень приятно, что Эмиля Гилельса не забывают не только современные коллеги-исполнители, но также помнят, чтят и уважают его огромный вклад в искусство простые слушатели. Столетие великого Гилельса в обрамлении замечательных артистов и яркой программы — событие, которое необходимо посетить», — отметил Кирилл Гилельс.