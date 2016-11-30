Разрушившие надгробия рязанцы проведут в колонии полтора года

Суд огласил приговор вандалам, которые повредили надгробия на Шереметьевском кладбище в Рязани. Двое молодых людей проведут в колонии 1,6 года.

Как пишет РИА «7 новостей», преступление было совершено в ночь на 27 сентября 2015 года. Вандалы повредили 88 памятников и два креста на могильных плитах. Часть разрушенных надгробий не подлежит восстановлению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение надмогильных сооружений группой лиц по предварительному сговору».

При утверждении приговора суд учел явки с повинной молодых людей. Каждый из них получил 1,6 года лишения свободы в колонии-поселении.

Шереметьевское кладбище в Рязани сейчас оборудовано электронными устройствами слежения. Благодаря системе в октябре 2016 года удалось задержать еще одного вандала — 74-летнего жителя Рязани, который разрушил 15 надгробий.