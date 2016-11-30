Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Разрушившие надгробия рязанцы проведут в колонии полтора года

За одну ночь вандалы повредили 88 памятников на кладбище

Суд огласил приговор вандалам, которые повредили надгробия на Шереметьевском кладбище в Рязани. Двое молодых людей проведут в колонии 1,6 года.

Как пишет РИА «7 новостей», преступление было совершено в ночь на 27 сентября 2015 года. Вандалы повредили 88 памятников и два креста на могильных плитах. Часть разрушенных надгробий не подлежит восстановлению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение надмогильных сооружений группой лиц по предварительному сговору».

При утверждении приговора суд учел явки с повинной молодых людей. Каждый из них получил 1,6 года лишения свободы в колонии-поселении.

Шереметьевское кладбище в Рязани сейчас оборудовано электронными устройствами слежения. Благодаря системе в октябре 2016 года удалось задержать еще одного вандала — 74-летнего жителя Рязани, который разрушил 15 надгробий.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Разрушившие надгробия рязанцы проведут в колонии полтора года

За одну ночь вандалы повредили 88 памятников на кладбище

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Владимир Филиппов

академик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке